Daşkəsən rayonunda sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində avtomobil aşıb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, hadisə rayonda baş verib. Qəza zamanı sürücü 1970-ci il təvəllüdlü Kamil Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.

İlkin məlumata görə, avtomobil Daşkəsən rayonunda çalışan şirkətlərdən birinə məxsus olub.

