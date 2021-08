Türkiyədə tədris bu tarixdən əyani formada olacaq

Türkiyədə sentyabrın 6-dan əyani formada təhsil davam etdiriləcək.

Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasından sonrakı açıqlamasında bildirib.

Türkiyə Prezidenti deyib ki, şagirdlərlə ünsiyyətdə olan, amma yeni növ koronavirusa qarşı (COVID-19) mübarizə çərçivəsində peyvənd olunmayanlardan həftədə iki dəfə test nəticələrinin təqdim olunması tələb ediləcək. R.T.Ərdoğan deyib ki, universitetlərdə müəllim və digər işçi heyətin arasında peyvəndi qəbul etməyənlərdən də mütəmadi test tələb olunacaq.

Türkiyə Prezidenti hava və şəhərlərarası ictimai nəqliyyatda, eləcə də konsert və kinoteatr kimi əhalinin kütləvi toplaşdığı məkanlarda PCR testi tələbi tətbiq ediləcək.

