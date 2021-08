Avropa Liqasının pley-off mərhələsində keçirilən "Slaviya"(Praqa) - "Legiya" matçının 20-ci dəqiqəsində hesab açılıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, millimizin hücumçusu Mahir Emreli aşırma qolla polşalıları hesabda önə çıxarıb.

Bunun ardınca 24 yaşlı forvard tribunalara doğru qaçaraq zədəli komanda yoldaşı Tomas Pekhart ilə görüşüb və qolu ona həsr edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.