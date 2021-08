Tanınmış türkiyəli aktyor Məsud Akusta xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun beyninə qan sızıb.

Reanimasiyada müalicəsi davam etdirilən aktyorun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, aktyor TRT-də yayımlanan “Təşkilat” teleserialında “Mete bey” xarakterinə həyat verir.

