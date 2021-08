"Lotu Quli"nin qəbirüstü abidəsi hazırlandı - FOTOLAR

"Lotu Quli" ləqəbi ilə tanınan azərbaycanlı “qanuni oğru” Nadir Səlifovun qəbirüstü abidəsi hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb.

N.Səlifovun məzar daşı onun ildönümü ərəfəsində yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, Nadir Səlifov Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Böyük Çəkməcə rayonundakı qəbiristanlıqda torpağa tapşırılıb. Ötən il avqustun 20-da Türkiyənin Antalya şəhərində yaxın adamı, “Xan Əhmədlinski” ləqəbli Xaqan Zeynalov tərəfindən başından güllələnərək öldürülüb.

