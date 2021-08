Ukrayna BU YOLLA Putini dayandırmaq İSTƏYİR- Əgər bu baş verərsə...

Ukraynanın keçmiş xarici işlər naziri Pavel Klimkin Rusiyanı "dayandırmağın" yeganə yolunun ABŞ-la "birgə " mümkün olduğunu bildirib.

Metbuat.az Rus KİV-nə istinadla xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, "Yeni Əfqanıstan" uğrunda mübarizə, yeni Ukrayna uğrunda mübarizənin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər. Nazir qeyd edib ki, bu yolda ABŞ ilə ortaq işbirliyinə Ukraynanın ehtiyacı var. Əgər bu baş verərsə birlikdə Rusiyanın qarşısını almaq olar.

Klimkinin fikrincə, "Putini dayandırmaq" uğrunda mübarizə də müsbət irəliləyiş olsa da hələ görüləcək çox işlər var. Diplomat hesab edir ki, Vaşinqton hələ də bu vəzifənin öhdəsindən tam gəlməyib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

