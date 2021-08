“Taliban” Əfqanıstanı ələ keçirməklə birlikdə milyardlarla dollar dəyərindəki müasir hərbi texnikaların da sahibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ mediasına görə, Vaşinqtonun Əfqanıstan ordusuna verdiyi silahlar “Taliban”ın əlinə keçib. Hərbçilər geri çəkilərkən hərbi texnikaları saxlayıb.

Onların arasında helikopterlər, hücum təyyarələri, zirehli texnikalar və digərləri var.

