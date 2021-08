Suriya ordusu Dera bölgəsini aramsız bombalayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordu ilə yerli xalq arasında əldə edilən 2 həftəlik atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, rejim qüvvələri razılaşmaya əməl etmir. Ordu bölgəyə hərbi qüvvə toplayır. Yaxın günlərdə irimiqyaslı hücumların başlayacağı istisna deyil.

Qeyd edək ki, Rusiya Deradakı vəziyyətlə bağlı “yol xəritəsi” hazırlamışdı. Lakin yerli xalq Kremlin təklifini rədd edib. Ardınca isə bölgəyə hücumlar başlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

