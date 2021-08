"Grand Chess Tour": Məmmədyarovdan ilk qələbə

Dünən gecə ABŞ-ın Sent-Lyuis şəhərində "Sinquefield Cup" şahmat turnirinin üçüncü turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az Chess.az-a istinadən xəbər verir ki, "Sinquefield Cup" adlı mərhələ yarışında təmsilçimiz Şəhriyar Məmmədyarov ilk iki turda aldığı bərabərliklərdən sonra dünən yarışda ilk qələbəsini qazana bilib. Macarıstan təmsilçisi Mixael Rapportla qarşılaşan Şah, rəqibin buraxdığı ilk kobud səhvini ona bağışlamayaraq inamlı qələbə qazanıb.

Bərabər səviyyədə keçən qarşılaşmada Rapport gözlənilmədən əvvəlcə 39-cu gedişdə səhvə yol verdi (39.... Tg8). Təəssüf ki, Şəhriyar rəqibin bu səhvini gözləmirdi və onun bu gedişinə qeyri dəqiq cavab verdi (40. f3). Bu gedişdən sonra taxta üzərindəki vəziyyət yenidən bərabərləşib.

Rapport ardıcıl olaraq ikinci dəfə və bir gediş öncə etdiyi səhvdən daha da kobud səhvə yol verdi (40.....f6). Bu dəfə isə Məmmədyarov rəqibini bağışlamadı (41.Txe6..). Bundan sonra hər gedişlə üstünlüyünü daha da artıran Şəhriyar, rəqibini 54-cü gedişdə təslim olmağa məcbur edib.

Qeyd edək ki, "Grand Chess Tour" şahmat seriyasının beşinci mərhələsində on şahmatçı iştirak edir. Onlardan biri də həmyerlimiz Şəhriya Məmmədyarovdur. Yarış avqustun 28-dək davam edəcək, mərhələnin ümumi mükafat fondu isə 325 000 ABŞ dolları təşkil edir.







