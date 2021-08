Bu gün "Sinquefield Cup"ın dördüncü turu oynanılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəhriyar Məmmədyarovun bu günkü rəqibi çoxsaylı meydan sahiblərindən biri olan Sem Şenkland olacaq.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, "Grand Chess Tour" şahmat seriyasının beşinci mərhələsində on şahmatçı iştirak edir. Onlardan biri də həmyerlimiz Şəhriya Məmmədyarovdur.

Yarış avqustun 28-dək davam edəcək, mərhələnin ümumi mükafat fondu isə 325 000 ABŞ dolları təşkil edir.

