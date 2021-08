ABŞ qüvvələrinin çəkilməsindən sonra “Taliban”ın Əfqanıstanı sürətlə keçirəcəyi barədə hələ 1 ay əvvəl Vaşinqtona xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Wall Street Journal”ı ABŞ Departamentdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ-ın Kabildəki səfirliyi bu barədə Dövlət katibi Entoni Blinkenə hesabat göndərib. Lakin ABŞ heç bir tədbir görməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.