Azərbaycanda koronavurusa yoluxma əmsalı artdı

“Bu günə olan tarixə görə dünyada yeni koronavirusa yoluxanların sayı 210 milyonu keçib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın avqustun 20-də keçirilən brifinqində çıxışı zamanı məlumat verib.

Yaqut Qarayevanın sözlərinə görə, ən çox yoluxma qeyd olunan ölkələrin içərisində ABŞ, Hindistanın adı çəkilir:

“Son günlər Azərbaycanda da yoluxma sayında kəskin artım müşahidə edilir. Bu gün biz 23 faiz yoluxma əmsalı görürük”.

