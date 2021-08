“Sentyabrdan növbəti məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq” - Prezidentin köməkçisi

“Sentyabrdan növbəti məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq”

.

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib.



Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu gün keçirilən brifinqdə həm cari vəziyyət, həm də növbəti addımlar haqqında məlumat veriləcək.

“Dünyada pandemiya davam edir. Son günlər ərzində Azərbaycanda da koronavirusa yolxuma sayı kifayət qədər yüksəkdir”, - deyə Ş. Mövsümov əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.