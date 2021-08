SON DƏQİQƏ! Sərt karantin rejimi barədə Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA

"Hər hansı sərtləşdirmə tədbirləri görməyə hələ ki, ehtiyac yoxdur. Amma səhiyyə sistemimiz ciddi yüklənməyə məruz qalarsa sərt karantin rejimlərinə gedə bilərik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda xəstələnənlərin öhdəsindən gələ bilinir: “Əgər biz hiss etsək ki, həkimlər çatdıra bilmir, o zaman növbəti addımlarda sərtləşmə müzakirə oluna bilər".



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.