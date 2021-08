Azərbaycanda 18 pandemiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir - TƏBİB

“Hazırda 18 pandemiya xəstəxanası fəaliyyət göstərir. Ehtiyat tibb müəssisələri də var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın avqustun 20-də keçirilən brifinqində çıxışı zamanı deyib.



O qeyd edib ki, 11 müəssisə Bakı-Abşeronda, 7-si regionlardadır: “Ehtiyat tibb müəssisələri mövcuddur. Bizdə modul tipli xəstəxanalar da daxil olmaqla 40-a yaxın pandemiya xəstəxanası fəaliyyət göstərirdi. Avqust ayının 1-də xəstəxanalarda cəmi 808 xəstə var idisə, dünən artıq bu rəqəm 4 mini keçib. Bu da çox ciddi artımdır. Biz yenidən qaydalara qayıtmalıyıq. Ehtiyat tibb müəssisələrinin mövcudluğu bizi rahatlaşdırmamalıdır”.



