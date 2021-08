"Sentyabrın 1-dən ticarət mərkəzləri, ictimai iaşə müəssisələrində, ali təhsil müəssisələrində, kafe və restoranlarda COVİD pasportu məcburi olacaq"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının (PA) İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Operativ Qərargahın avqutun 20-də keçirilən brifinqində çıxışı zamanı deyib.



