Şimali Afrikadan İspaniyaya getməyə çalışan qaçqınların olduğu qayıq Atlantik okeanında faciə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 39 mühacir həyatını itirib. 30 yaşlı qaçqın qadın isə sağ qalmağı bacarıb. O, helikopterlə xilas edilib.

