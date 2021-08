Həftəsonu ictimai nəqliyyat qadağası nə vaxt ləğv ediləcək? - RƏSMİ CAVAB

"Həftəsonu ictimai nəqliyyatın məhdudlaşdırılmasının əsas məqsədi aktivliyin aşağı salınmasıdır. Aktivlik nə qədər çox artırsa, yoluxma sayı da kəskin artır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Operativ Qərargahın brifinqində bildirib.

O əlavə edib ki, sentyabrın ortalarında epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq bununla bağlı hər hansı qərar qəbul oluna bilər.

