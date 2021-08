“Toyota” şirkəti Yaponiyadakı 14 şirkətinin fəaliyyətini 3 həftə dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb texnologiya tədarükündə çatışmazlığın yaranmasıdır. Fabriklərin fəaliyyəti gələn aydan dayanacaq. Qeyd edək ki, “Toyota” şirkətinin Türkiyədəki fəaliyyəti də müvəqqəti dayandırılacaq.

