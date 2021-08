BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş “Taliban”la görüşməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, BMT Əfqanıstandakı vəziyyəti yaxından izləyir.

“Kiminlə hansı məqsədlə olduğu dəqiqləşəndən sonra görüşməyə hazıram” deyən Quterreş, gərginliyin siyasi yollarla aradan qaldırılmasının tərəfdarı olduğunu bildirib.

