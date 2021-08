Əfqanıstanın pop ulduzu Ariana Said Türkiyədə olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü açıqlama verib. Sənətçinin sözlərinə görə, “Taliban” Kabili ələ keçirəndən sonra o, çətinliklə də olsa paytaxtdan çıxa bilib. Məlum olub ki, sənətçi ABŞ təyyarəsi ilə əvvəlcə Qətərə, oradan isə Türkiyəyə qaçıb.

