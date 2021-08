“Taliban” Əfqanıstanda qətliamları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban” Badğis vilayətinin polis rəisi Hacı Molla Aşakzaini edam edib. Bildirilir ki, o, odlu silahla vurulub. Qeyd edək ki, “Taliban” Kabili ələ keçirəndən sonra ölkədə əhv elan edib.

Onlar keçmiş hakimiyyətlə işləyən şəxslərə təzyiq etməyəcəklərini irəli sürürlər.

