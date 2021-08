Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsi ərazisində Korgöz qəsəbə sakinləri Bəhman İslamovun idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı və F.Hüseynovun idarə etdiyi “KamAZ” markalı avtomobillər toqquşub.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə nəticəsində B.İslamov aldığı xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılarkən həlak olub.

Hadisə ilə bağlı Qaradağ Rayon Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

