Əməkdar artist Sənubər İsgəndərli karantin rejiminin qaydalarına, teatrların bağlı olmasına irad bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sənubər İsgəndərli bu qərara özünün feysbuk hesabında etiraz edib:

“Əgər COVID-19 pasportu ilə hər yerə getmək mümkündürsə, niyə teatrlara, kinoteatrlara həmin pasportla getmək olmaz? ” – deyə Əməkdar artist bildirib.

Sosial şəbəkədəki izləyicilər aktrisanın bu fikrilərinə müsbət rəy bildirərək ona dəstək olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.