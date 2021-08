“Taliban”ın daxil ola bilmədiyi tək vilayətdir: Təslim olmurlar

Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən “Taliban” təkcə bir vilayətə daxil ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Pəncşir vilayətidir. Uzun illər SSRİ-yə ardınca isə “Taliban” a qarşı mübarizə aparan vilayəti, “Pəncşir vadisinin döyüşçüləri” adlı dəstə müdafiə edir. Məlumata görə, “Taliban”ın Kabili ələ keçirməsindən sonra vilayətə qayıdan “Pəncçir şiri” ləqəblitacik əsilli Əhməd Şah Məsudun oğlu Əhməd Məsud, əhalini “Taliban”a qarşı mübarizə aparmağa çağırıb.

Qeyd edək ki, oğul Əhməd Məsud təhsillidir. Beynəlxalq siyasət üzrə master təhsili alıb. Ata Əhməd Şah Məsud Əfqanıstanın azadlığı uğrunda mübarizə apararaq, həlak olub.

