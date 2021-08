Əsasən könüllülərdən ibarət Əfqanıstan ordusu qəfil hücuma keçərək, Bəğlan vilayətindəki 3 rayonun nəzarətini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda bölgədə toqquşmalar davam edir. Bu arada, keçmiş prezident Həmid Kərzai və digər rəsmi şəxslərin yer aldığı heyət Pəncşir vilayətinə gəlib. Məqsəd vilayətin liderləri görüşməkdir. Qeyd edək ki, Pəncşir “Taliban”a təslim olmayan tək vilayətdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

