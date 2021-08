Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində aksiya zamanı polis və etirazçılar arasında qarşıdurma yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyaçılar qanunsuz olaraq çoxmərtəbəli binanın tikilməsinə etiraz ediblər.

Etirazçılar İrəvan meri Hayk Marutyanın əraziyə gəlməsini tələb ediblər.

Polislə aksiyaçılar arasında qarşıdurma yaranıb, bir neçə etirazçı polis bölməsinə aparılıb.

