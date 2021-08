Futbol üzrə Türkiyə I liqasında 2021/2022 mövsümünün ən dəyərli futbolçularının siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ən bahalı "20-lik"də bir müddət öncə "Neftçi"ni "Bursaspor"a dəyişən Namik Ələskərov da yer alıb.

750 000 avro məbləğində qiymətləndirilən 26 yaşlı yarımmüdafiəçi 17-ci pillədə qərarlaşıb. Siyahıya Bursa təmsilçisinin ümumilikdə 6 oyunçusu düşüb.

Qeyd edək ki, Namik Ələskərov "Bursaspor"la 2 illik müqavilə imzalayıb.

