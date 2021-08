Meksikanın paytaxtı Mexikoda 20 il ərzində çox sayda qadını qətlə yetirərək yeyən qatilin evində axtarışlar aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qazıntı zamanı üzə çıxan mənzərə polisləri şoka salıb. Qatilin evindən 4300-dən çox insan sümüyü tapılıb. Qalıqların analizləri aparılır.

72 yaşlı qatilin neçə nəfəri qətlə yetirdiyi məlum deyil. Polis araşdırmaları davam etdirir.

