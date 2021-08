Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında mübarizəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamız A qrupundakı ilk oyununda Belçika yığması ilə qarşılaşıb. Serbiyanın paytaxtı Belqraddakı "Stark Arena"da keçirilən görüşdə millimiz 0:3 hesabı ilə (13:25, 24:26, 13:25) uduzub.

A qrupu

19:00. Azərbaycan - Belçika - 0:3 (13:25, 24:26, 13:25)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.