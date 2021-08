2008-ci ildə məşq zamanı baş verən qəza nəticəsində komaya düşən motosikletçi Aydın Erkan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış idmançı 13 il komada qalıb. Qeyd edək ki, çempionluq yaşayan idmançı qəza zamanı motosikletdən yıxılaraq baş nahiyyəsindən zədə almışdı.

