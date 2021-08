Azərbaycanlı əmioğlular Rusiyada qəzaya düşərək öldülər

Əslən Zərdab rayonundan olan və uzun müddət Rusiyanın Saratov şəhərində yaşayan əmioğlular - Elvin və Anar Qarayevlər yaşadıqları şəhərdə ağır yol qəzasına düşüblər.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində hər iki əmioğlu aldıqları xəsarətlərdən, biri hadisə yerində, digəri isə bir qədər sonra dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, qəzada ölən A.Qarayevin qardaşı Rövşən Qarayev də avtomobildə olub və ağır xəsarət alıb. Onun bir neçə həftə öncə toyu olduğu bildirilir.

Hadisə zamanı ölən əmioğluların Zərdab rayonunun Sarıqaya kəndində dəfn olunacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, ölən şəxslərin valideynləri Rusiyada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olurlar.

