Fransada atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Marseldə baş verib. Ticarət mərkəzinin yaxınlığında qeydə alınan silahlı insident nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb.

Yaralılardan biri qarnından xəsarət alıb. O, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşı kimi tanınır.

Hadisə yerində polis və xilasetmə xidmətinin əməkdaşları işləyir.

