Məşhur aktrisa əfqanlar üçün hərəkət keçdi

Amerikanın məşhur aktrisası Anjelina Juli Əfqanıstanda baş verən hadisələrə görə hərəkət keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, daha əvvəl sosial media hesabı olmayan aktrisa bir instaqram hesabı açaraq əfqanlı qızın ona göndərdiyi məktubu yayımlayıb. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının xoşməramlı səfiri olan Anjelina Juli iki həftə əvvəl Əfqanıstanda Talibandan qaçan əfqan qaçqınlarla görüşdüyünü bildirib.

Juli "dünyanın ən istedadlı insanları" adlandırdığı əfqanların bu həyat tərzinin çox acınacaqlı olduğunu qeyd edib.

