Əfqanıstanda NATO qüvvələrinin tərkibində xidmət edən azərbaycanlı sülhməramlıların görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə sülhməramlılar azyaşlı uşaqlara kömək göstərir.

Onların uşaqla davranışı istifadəçilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

