2021-ci ilin 1 iyuluna olan məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin sayı bir il əvvələ nisbətdə 1 701 nəfər artıb.

Metbuat.az-a bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hazırda muxtar respublika əhalisinin sayı 462 min 309 nəfərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.