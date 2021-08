Qeyri-adi MÜALİCƏ ÜSULU: Gənc qızın çılpaqlıq terapiyası GÜNDƏM OLDU - FOTO

Nyu-Yorkda yaşayan 30 yaşlı "Sarah White", çılpaqlığın zehni açdığını müdafiə edərək çox maraqlı bir terapiya üsulu yaradıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, universitetdə oxuduğu psixologiya kursunun təsiri ilə "White" müştərilərini təəccübləndirən bir terapiya tətbiq edir. O seansa geyimli olaraq başlayır və müştərilərin istəyinə uyğun olaraq soyunur.

2010-cu ildə psixoloji dəstək verməyə başlayan gənc qız lisenziyasız olmasına baxmayaraq müştəriləri ilə hər kəsi təəccübləndirən bir təcrübə edir. "White"ın psixologiya mövzusunda bir səlahiyyətli olmadığını qəbul edən və onunla müqavilə imzalayan müştərilər, sessiyaya ənənəvi şəkildə başlayırlar. O, xəstələrinin problemlərini müzakirə edir və şəxsi problemlərini dinləyir. Bir çox məşhurlar da daxil olmaqla yüzlərlə insana xidmət edən gənc qız daha sonra sessiyada çılpaqlıqdan danışır və müştəriləri ilə tabuları pozan bir əlaqə qurur. Müştərilərinin böyük bir hissəsinin kişilər olduğunu ifadə edən gənc psixoloq etibar və anlayış üçün, sessiya zamanı müştərilərinə vaxtaşırı çılpaq videolar göndərdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, "White" "OnlyFans" və "Instagram" hesablarında qeyri-ənənəvi müalicə üsulunu izləyicililəri üçün də paylaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.