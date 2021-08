Son zamanlar xeyli çəki atan Şimali Koreyanın lideri Kim Çen Inın sağlamlığı ilə bağlı şayiələr yayılıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu kimi şayiələr yayıldıqca ölkədə yeni qadağa tətbiq olunub. Belə ki, bundan sonra Kim Çen Inın çəkisi haqqında danışmaq qadağan edilib.

44 kilo arıqlayan lider barədə açıqlama verən rəsmi quurmlar bunun sağlamqlıqla bağlı olmadığını, əksinə ölkədəki qıtlıq səbəbindən Inın narahat olduğu göstərilib.

