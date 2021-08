Amerika Birləşmiş Ştatlarının Utah əyalətində bir zooparkda qorxu dolu anlar yaşaınb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kənardan timsahı izləyən bir qrup uşağın gözü önündə timsah tərbiyçisinə hücum edib. Timsah tərbiyəçinin bir qolunu dişləyərək onu suya atıb. Kənardan müdaxilə nəticəsində heyvan bir neçə dəqiqədən sonra sakitləşib.

Tərbiyəçi yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib.

