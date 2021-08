“Taliban” Türkiyəyə meyl etməklə yumşaq islam anlayışına maraq göstərdiyini ORTAYA QOYDU - FAZİL MUSTAFA

"Burada daha çox üç dövlətin avantajı artır. Bunlar Pakistan, Qətər və Türkiyədir. Qənaətimcə, ABŞ məhz bu üç dövlət vasitəsilə Əfqanıstanla iltibas quracaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı millət vəkili Fazil Mustafa edib. Onun fikrincə, gözlənilməz olan odur ki, “Taliban”ın ilk mesajları Türkiyəyə yönəldi. Bu, o deməkdir ki, “Taliban” Türkiyəyə meyl etməklə müəyyən dərəcədə yumşaq islam anlayışına maraq göstərdiyini ortaya qoyur.

"Əslində, Türkiyədə də islamçı qüvvələr hakimiyyətdədir, amma orada dünyəvi sistemi zədələmək niyyəti güdən siyasət anlayışı gündəmdə deyil. Diqqət etsəniz görərsiniz ki, 2000-ci illərdə ABŞ Türkiyədə də islamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlişinə mane olurdu. Daha çox sağ mərkəzçi partiyaların hakimiyyətə gəlişinə dəstək verirdi. Sonradan baxdı ki, Türkiyədə islami cinahın qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni AKP-nin hakimiyyətə gəlməsi ilə bu model Türkiyədə sınaqdan çıxarılıb. Amma Türkiyədə cəmiyyətin alt yapısı imkan verməz ki, totalitar islam dövləti qurulsun".

Faiz Mustafa qeyd etdi ki, Əfqanıstanda nə belə cəmiyyət, nə də belə alt yapı yoxdur. Ona görə də Əfqanıstanda sərt rejim qurulacaq: Bu əksər İslam adlanan ölkələrdə olduğu kimi Anti-İslam rejimidir.

