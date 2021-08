Türkiyədə 23 yaşlı Kübra Doğan sosial media üçün video çəkərkən damdan yıxılaraq həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 16 yaşlı əmisi qızı ilə dama çıxan gənc qız gün batımını seyr edərək, video çəkirmiş. Bu zaman damdakı panelin qırılması nəticəsində yıxılaraq düşən Kübra Doğan hadisə yerində həyatını itirib. Fakt ilə bağlı araşdırma aparılır.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

