Yaşadığı ünvanı tərk edən aktiv COVID-19 xəstəsi saxlanılıb

Daha iki rayonumuzda aktiv COVİD-19 xəstələri ictimai yerdə aşkarlanıb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən nəzarət-profilaktiki tədbirlərlə koronavirus testi müsbət çıxmış və ev şəraitində müalicə təyin edilmiş rayonun Bahar qəsəbəsi sakini Nizami İmanovun karantin qaydalarına zidddavranaraq müalicə aldığı ünvanı tərk etdiyi müəyyən olunub.

Həmin şəxslə izahedici söhbətlər aparılıb və yaşadığı ünvana geri qaytarılması təmin edilib. Faktla əlaqədar Beyləqan RPŞ-də araşdırmalar aparılır.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumatda da Zaqatala Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkarlandığı bildirilib.

İnfeksiyanın yayılmasına şərait yaradan həmin şəxslə izahedici söhbətlər aparılıb və yaşadığı evə geri qaytarılıb.

F.Əliyeva barəsində Zaqatala Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.