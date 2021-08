Putin İLK DƏFƏ Əfqanıstandan danışdı: "Taliban"ı qəbul etmək lazımdır

"Əfqanıstanda hər hansı bir şey tətbiq etmək əks nəticə verir".

Metbuat.az RİA Novostiyə istinadla xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Əfqanıstandakı vəziyyəti belə şərh edib .

Rusiya prezidentinin sözlərinə görə, Əfqanıstanın süqutunun qarşısını almaq üçün Talibanın ölkədəki hakimiyyəti ələ keçirdiyi reallığını qəbul etmək lazımdır. Putin həmçinin bildirib ki, qaçqın adı altında terrorçuların Əfqanıstanla həmsərhəd olan ölkələrə girməsini dayandırmaq vacibdir.

Putin qeyd edib ki, ABŞ-ın Əfqanıstan fəaliyyətini uğurlu adlandırmaq olmaz.

“Lakin bunda ilişib qalmaq və bunun haqqında iflas kimi danışmaq Rusiyanın marağında deyil”, - deyə o bildirib.



Bundan əvvəl Federasiya Şurasının üzvü Aleksey Puşkov Əfqanıstandakı vəziyyətin nümunəsi olaraq ABŞ və Qərb ittifaqının liberal tərəqqi modelinin universallığını inkar etmişdilər. Xüsusilə, senator bölgədə çökmüş Amerika gücünə diqqət çəkmişdi.

