Balkan ölkələrinə daxil olan Qaradağın Niksic şəhəri yaxınlıqda qəribə bir adət var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər il "ən tənbəl insan"ı tapmaq üçün yarış təşkil edilir. Bu il də 8 vətəndaşın iştirakı ilə keçirilən yarışın qalibinə 900 avro veriləcək.

Qaydalara görə iştirakçıların hər ehtiyacı təhmin edilir. Lakin ayağa qalxmaq yarışmanın qaydalarına ziddir.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə bir vətəndaş 52 saat müddətində ayağa qalmayaraq yarışın qalibi olub.

