Əfqanıstanda ABŞ əsgərinə verilən körpəyə nə oldu? - Dünya bu görüntülərdən danışır / VİDEO

Dünya mediasında gündəm olan, film səhnəsini xatırladan bu görüntülər Əfqanıstanda yaşanan insanlıq dramını ortaya qoymuşdu.

Hər kəsi görüntülərdəki uşağın taleyi, onun hərbçilərə niyə verildiyi ilə bağlı suallar düşündürürdü. Yayılan məlumatlarda özünün ölkəni tərk edə bilməyəcəyini görən valideynin uşağını ölkədən əsgərlərin köməyi ilə çıxarmaq istədiyi deyilirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün bu suallara ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü John Kirby aydınlıq gətirib. O, Əfqan ailələrindən birinin ABŞ əsgərlərinə Kabil hava limanında divar üzərindən təslim etdiyi körpənin xəstə olduğu üçün verildiyini və müalicə edildikdən sonra atasına qaytarıldığını açıqlayıb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Əfqanıstanda terror təhlükəsinin 20 il əvvəlki kimi olmadığını fikirlərinə əlavə edib.

Qeyd edək ki, mobil telefonla qeydə alınan görüntülərdə ABŞ əsgərinin uşağı atasından alarkən düzgün formada tutması sosial mediada tənqidlərə məruz qalmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.