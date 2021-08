Abşeron rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Əliağa Vahid küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, həmin qəsəbədə yaşayan birinci kurs tələbəsi F.Allahverdiyev özünü yaşadığı evin həyətində üzüm talvarından asıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

