Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva haqqında "Birinci xanım" adlı sənədli film hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədli film Mehriban Əliyevanın həyat və fəaliyyətini əks etdirən film avqustun 26-da saat 15:00-da AzTV-də yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.