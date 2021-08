Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü Hacı Bəhruz Əzizov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, QMİ-dən “Qafqazinfo”ya məlumatı təsdiqləyiblər. Hacı Bəhruzun bu gün uzun çəkən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, QMİ-nin Nəsimi rayonu üzrə səlahiyyətli şəxsi olan Hacı Bəhruz Əzizov həm də “Hacı Əjdərbəy” məscidinin imamı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.