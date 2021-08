Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.

Bildirilir ki, liderlər Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

