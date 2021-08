Türkiyəli müğənni Sibel Can ötən axşam Bodrumda səhnəyə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni səhnədə olarkən sinəsi açılıb.

Lakin bundan xəbərsiz olan müğənni oxumağa davam edib. Yalnız təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra Sibel Can geyimini düzəldib.

Həmin anlar isə anbaan kameralara düşüb.

